Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Из российской армии были уволены 45 индийских граждан, еще 50 человек остаются служить в ВС РФ. При этом Нью-Дели добивается их ухода, сообщает NDTV со ссылкой на МИД Индии.

Отмечается, что вопрос досрочного увольнения граждан Индии обсудил два месяца назад премьер-министр страны Нарендра Моди с Владимиром Путиным. В ведомстве подчеркнули, что Москва согласилась на это, в ВС РФ службу тогда проходили от 35 до 50 индийцев, из которых 10 вернулись домой.

В свою очередь, Россия уточнила, что не принимала участия в мошеннических действиях для набора индийцев.

"Соответствующие ведомства обеих стран тесно координируют работу по скорейшему выявлению и увольнению граждан Индии, добровольно поступивших на военную службу в России. Все договорные обязательства и причитающиеся компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме", – уточняли в российской дипмиссии.

Ранее наемника из США, воевавшего на стороне ВСУ, заочно приговорили к 14 годам тюремного заключения за совершение преступления против мира и безопасности человечества. Следствию удалось установить, что Малдонадо за денежное вознаграждение в период с июля 2022 года по февраль 2024 года участвовал в качестве наемника в вооруженном конфликте и военных действиях против ВС РФ.

