В Минюсте Бразилии заявили, что страна может отказаться от членства в МУС

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Бразилия может изменить решение об участии в Международном уголовном суде (МУС), отозвав подпись под Римским статутом. Об этом пишет G1 со ссылкой на министра юстиции и общественной безопасности страны Флавия Дину.

Он объяснил, что МУС был вписан в бразильскую правовую систему, при этом многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали подобного. Это значит, что в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть решение о присоединении к соглашению, так как отсутствует равноправие в применении этого инструмента в разных странах, подвел итог Дину.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что планирует лично посетить саммит БРИКС в России в 2024 году и пригласить Владимира Путина на следующий саммит G20, который будет проходить в Бразилии.

Также он выразил сомнения относительно членства Бразилии в МУС. Он отметил, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. Как утверждает бразильский президент, такие соглашения вредят развивающимся странам.

В середине марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде посчитали, что российский лидер и Львова-Белова причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию".

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