Эстонию ожидают чувствительные меры в случае конфискации активов РФ – Захарова

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Россия примет крайне чувствительные меры, если Эстония дойдет до конфискации российских активов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, если подобные инициативы эстонцев воплотятся в реальность, в Таллине могут не сомневаться, что ответные меры не заставят себя долго ждать.

Захарова отметила, что такие шаги вписываются в общую антироссийскую политику Эстонии, а также являются удобным поводом замять скандал с премьер-министром.

Она также назвала идею конфисковывать российские активы злонамеренной. Дипломат напомнила, что подобные идеи вынашиваются не только в Эстонии, но и в других недружественных странах.

"Мы рассматриваем любые попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность", – заявила Захарова.

Эстония планирует первой среди стран Евросоюза узаконить конфискацию российских активов, подпавших под санкции, в целях "восстановления Украины". В случае одобрения законопроекта его действие может затронуть около 35 миллионов евро российских активов в Эстонии.

Ранее стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьера Эстонии Каи Каллас Арво Халлику, продолжала перевозки грузов в Россию.

В связи с инцидентом эстонский президент Алар Карис потребовал от Каллас объяснений. Помимо этого, многие политики раскритиковали премьера, подчеркнув, что сведения о бизнесе ее супруга являются позором.

Позже Каллас выразила сожаление по поводу ситуации с бизнесом ее мужа в РФ и подтвердила, что не намерена уходить в отставку.