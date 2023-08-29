Власти Эстонии обсуждают возможность закрытия одного из КПП на границе с Россией

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Минфин Эстонии поддержал предложение МВД о закрытии автомобильного движения через КПП Койдула на границе с Россией. Об этом сообщил министр финансов Март Вырклаэв.

"Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью, а также стремление министерств критически пересмотреть расходы государственных ведомств и найти возможности для экономии, министерство финансов считает инициативу МВД разумной и поддерживает закрытие пограничного пункта уже со следующего года", – цитирует его ERR.

Вырклаэв отметил, что закрытие КПП позволит государству сэкономить около 11 миллионов евро в год.

Он также добавил, что в период с 2022 по 2023 год число грузовиков, пересекающих границу через КПП, снизилось на 31%. Тем не менее, по словам министра, целесообразно найти альтернативу этому шагу, поскольку закрытие пункта может негативно сказаться на местных жителях.

Ранее сообщалось, что в Эстонии хотят ограничить право голоса на выборах жителей страны, которые имеют гражданство РФ. Там считают, что люди с российским гражданством не должны решать, кто будет стоять у власти в Эстонии. Аналогичные ограничения планируют распространить и на граждан Белоруссии.

