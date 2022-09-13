Госдума ратифицировала договор о таможенном сотрудничестве РФ и Белоруссии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума ратифицировала договор о гармонизации таможенного законодательства России и Белоруссии и сотрудничестве двух стран в таможенной сфере, сообщает ТАСС. Документ в Думу внесло правительство РФ.

В частности, договор предусматривает создание Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций двух стран.

Также страны смогут проводить совместный таможенный контроль и категорирование лиц, совершающих таможенные операции. Согласно договору, объекты совместного таможенного контроля определяет Межгосударственный центр. При этом порядок и случаи совместного таможенного контроля устанавливаются постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства.

Помимо этого, договор устанавливает, что создаваемые мобильные группы проводят скоординированные мероприятия не только по инициативе таможенных служб РФ и Белоруссии, но и по инициативе Межгосударственного центра.

Летом лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, включая импортозамещение. На переговорах президенты двух стран обсудили и международную повестку.