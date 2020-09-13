В ЦИК назвали регионы с самой высокой явкой на выборах глав регионов

Фото: ТАСС/Александр Музыка
Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ зафиксирована в Еврейской автономной области. Там она составляет 66,87%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Отмечается, что следом идут Татарстан, там выбирают главу региона, с явкой в 54,10%, Тамбовская область, где выбирают главу администрации, – с явкой в 49,45%, Краснодарский край – с явкой 46,28%, Пензенская область – с явкой 41,18%. В Чувашии явка составила 35,38%.
На выборах губернатора Камчатского края явка составила 34,46%, в Севастополе – 33,87%, Брянской области – 31,23%, Ленинградской области – 28,39%, Ростовской области – 26,03%, Пермском крае – 24,49%, Калужской области – 22,82%, Иркутской области – 20,30%.
При этом самая низкая явка наблюдается в Коми (16,92%), Архангельской области (16,83%), Смоленской области (16,13%) и Костромской области (16,12%).
13 сентября в России начался Единый день голосования. В стране открылись более 56 тысяч избирательных участков. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой досрочное голосование прошло 11 и 12 сентября в 63 регионах.
Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. Еще в четырех субъектах проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на участках находятся более 150 тысяч наблюдателей и 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
Муниципальные довыборы проходят и в столичных районах Марьино и Бабушкинском. В каждом из округов выберут двух депутатов. Открыто 30 избирательных участков с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.
Если нет возможности прийти на участок по состоянию здоровья, то можно проголосовать дома. Для этого нужно оставить заявление в участковой избирательной комиссии до 14:00. Это могут сделать родственники, друзья или соседи.
Накануне завершилось онлайн-голосование на довыборах. Оно стартовало утром 11 сентября. Воспользоваться процедурой можно было по предварительной регистрации. Дистанционно отдать голос было разрешено до 20:00 субботы, 12 сентября.
В России проходит Единый день голосования
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: