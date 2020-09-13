В ЦИК назвали регионы с самой высокой явкой на выборах глав регионов

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Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ зафиксирована в Еврейской автономной области. Там она составляет 66,87%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Отмечается, что следом идут Татарстан, там выбирают главу региона, с явкой в 54,10%, Тамбовская область, где выбирают главу администрации, – с явкой в 49,45%, Краснодарский край – с явкой 46,28%, Пензенская область – с явкой 41,18%. В Чувашии явка составила 35,38%.

На выборах губернатора Камчатского края явка составила 34,46%, в Севастополе – 33,87%, Брянской области – 31,23%, Ленинградской области – 28,39%, Ростовской области – 26,03%, Пермском крае – 24,49%, Калужской области – 22,82%, Иркутской области – 20,30%.

При этом самая низкая явка наблюдается в Коми (16,92%), Архангельской области (16,83%), Смоленской области (16,13%) и Костромской области (16,12%).

13 сентября в России начался Единый день голосования. В стране открылись более 56 тысяч избирательных участков. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой досрочное голосование прошло 11 и 12 сентября в 63 регионах.

Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. Еще в четырех субъектах проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на участках находятся более 150 тысяч наблюдателей и 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

Муниципальные довыборы проходят и в столичных районах Марьино и Бабушкинском. В каждом из округов выберут двух депутатов. Открыто 30 избирательных участков с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.

Если нет возможности прийти на участок по состоянию здоровья, то можно проголосовать дома. Для этого нужно оставить заявление в участковой избирательной комиссии до 14:00. Это могут сделать родственники, друзья или соседи.

Накануне завершилось онлайн-голосование на довыборах. Оно стартовало утром 11 сентября. Воспользоваться процедурой можно было по предварительной регистрации. Дистанционно отдать голос было разрешено до 20:00 субботы, 12 сентября.

