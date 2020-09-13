В ЦИК поблагодарили правительство за организацию цифровых избирательных участков в столице

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев поблагодарил правительство Москвы и Московскую городскую избирательную комиссию за организацию работы цифровых избирательных участков в столице. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Я хотел бы подчеркнуть, что это право невозможно было бы использовать, если бы не помощь правительства Москвы, Московской городской избирательной комиссии (МГИК), которые организовали работу и обучение членов участковых избирательных комиссий", – сообщил Булаев.

Он добавил, что благодаря правительству и комиссии цифровые участки получили помещения и технически дополнительные материалы. Булаев также отметил высокую востребованность цифровых избирательных участков.

"Проблемы в том, чтобы записаться и проголосовать на цифровых участках нет. Еще раз подчеркну, что востребованность достаточно высокая", – подытожил Булаев.

В Москве 13 сентября стартовал основной день голосования на выборах в советы депутатов муниципальных округов. Избирательные участки открылись в районах Марьино и Бабушкинский. В каждом округе выберут двух депутатов.

Кроме того, в этот день гости столицы смогут проголосовать на выборах, проводимых в их регионах. Для этого будут работать 30 цифровых избирательных участков.

Если нет возможности прийти на участок по состоянию здоровья, то можно проголосовать дома. Для этого нужно оставить заявление в участковой избирательной комиссии до 14:00. Это могут сделать родственники, друзья или соседи.

Накануне завершилось онлайн-голосование на довыборах. Оно стартовало утром 11 сентября. Воспользоваться процедурой можно было по предварительной регистрации. Дистанционно отдать голос было разрешено до 20:00 субботы, 12 сентября.

