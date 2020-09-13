Депутаты НАО избрали губернатором Юрия Бездудного

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Депутаты собрания Ненецкого округа на очередной сессии совета депутатов большинством голосов избрали врио главы региона Юрия Бездудного губернатором региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу окружного совета депутатов.

В пресс-службе сообщили, что за его кандидатуру отдали свои голоса 14 депутатов из 16. Бездудный исполнял обязанности главы округа со 2 апреля после того, как прежний губернатор Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.

В соответствии с федеральным и окружным законодательством, губернатора в Ненецком округе выбирают депутаты из трех кандидатур, представленных президентом РФ.

Губернатор округа избирается на пять лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в Уставе НАО.