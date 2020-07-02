Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

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Ненецкий автономный округ (НАО) отказался от объединения с Архангельской областью. Об этом изданию РБК заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный.

По его словам, жители региона чувствительно отнеслись к вопросу об объединении, что в итоге повлияло на результаты голосования по поправкам к Конституции.

Врио главы региона указал, что неоднократно говорил о решении не проводить референдум об объединении. Однако жители субъекта "не восприняли" эту информацию.

При этом Бездудный подчеркнул, что у НАО и Архангельской области остаются общие экономические интересы. В частности, освоение Арктики и проект порта "Индига".

НАО стал единственным регионом, где не поддержали внесение изменений в Основной закон. Поправки поддержали 44,42 процента граждан, против проголосовали 54,57 процента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в масштабах страны этот результат незначительный. При этом он отметил, что суть голосования и заключается в том, что каждый может выразить свое мнение.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 100 процентов протоколов, 77,92 процента россиян проголосовали за поправки в Конституцию. Против высказались 21,27 процента участников голосования.