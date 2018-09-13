В МИД Британии прокомментировали интервью подозреваемых по делу Скрипалей

Интервью подозреваемых в покушении на убийство экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в МИД Великобритании назвали очередным примером "запутывания вопроса и лжи со стороны России".

"Правительству очевидно, что эти люди – офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны", – заявил РИА Новости в британском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее вышло интервью главреда RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, где Александр Петров и Руслан Боширов рассказали, что в Солсбери приехали как туристы и ничего не знали про Скрипалей.

По словам мужчин, они не привозили с собой никаких отравляющих веществ. Также они обвинили власти Великобритании в том, что те "перевернули их жизнь вверх дном".

Ранее полиция Лондона отказалась комментировать РИА Новости интервью с Петровым и Бошировым, "На данный момент у нас нет ответа или комментария на этот счет", – сообщила представитель полиции Лондона.

5 сентября британская прокуратура назвала имена подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей, а Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии.

По информации британских СМИ, подозреваемых помог идентифицировать завербованный британской разведкой МИ-6 российский дипломат с кодовым именем "Аполлон".

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Скрипалей отравили с помощью вещества А234, его также называли "Новичок". Как сообщила газета The Times, примененной дозы достаточно, чтобы убить четыре тысячи человек.