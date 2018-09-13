Скотленд-Ярд отказался комментировать интервью с подозреваемыми по "делу Скрипалей"

Фото: АР/Matt Dunham

Полиция Лондона отказалась комментировать РИА Новости интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которое они дали RT и Sputnik. Великобритания подозревает Петрова и Боширова в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"На данный момент у нас нет ответа или комментария на этот счет", – сообщила представитель полиции Лондона.

Ранее сообщалось, что Петров и Боширов сами обратились к главному редактору RT Маргарите Симоньян и отказались разговаривать с кем-то еще из журналистов. В интервью подозреваемые по "делу Скрипалей" заявили, что британские власти сломали им жизнь.

Петров и Боширов отметили, что на опубликованных Лондоном снимках действительно они, однако поездка в Британию была туристической. По словам мужчин, они не работают на российские спецслужбы и не причастны к отравлению Скрипалей.

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