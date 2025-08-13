Белоруссия выразила обеспокоенность решением Польши создать группировку в 34 тыс военных

Фото: 123RF/bumbledee

Белоруссия обеспокоена решением Польши создать группировку из 30–14 тысяч военных, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин после доклада белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

Оборонное ведомство страны оценило численность данной группировки как серьезную. В дальнейшем министерство планирует внимательно следить и реагировать на действия Варшавы.

"Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Белоруссии, у нас есть чем ответить", – передает слова Хренина ТАСС.

Ранее глава ведомства обратил внимание на обстановку, которая складывается на границе страны. По его словам, Белоруссия не может спокойно смотреть на милитаризацию и военную активность, которая осуществляется на западной и северной границах республики.

До этого Лукашенко рассказывал, что его настораживает агрессивный настрой к республике со стороны государств Прибалтики. По его словам, давление от Польши осуществляется по всем направлениям.