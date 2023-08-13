Посол Украины в США заявила, что Киев не уверен постоянной поддержке со стороны США

Фото: Jacquelyn Martin/АР Photo

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в Киеве не уверены в том, что поддержка со стороны США будет оказывать всегда. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка – это навсегда", – заявила украинская дипломат.

Сегодня США оказывают Украине военную и финансовую поддержку на миллиарды долларов. В самих Соединенных Штатах начинают выступать против настолько активной поддержки киевского режима. Американские граждане просят правительство обратить внимание и на них тоже.

Недавнее исследование показало, что большинство американцев выступают против оказания дополнительной помощи Украине. Республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на 24 миллиарда долларов. Член Палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин отметила, что США не могут позволить себе выделить еще миллиарды долларов на нужды Украины и должны вместо этого сосредоточить внимание на решении собственных проблем.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Также глава МИД РФ отмечал, что США и страны НАТО непосредственно участвуют в украинском конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии и других стран.