Фото: kremlin.ru

Страдающим украинским военным в действительности необходима лишь капитуляция, которая открыла бы путь к миру. Однако этого не желают ни США, ни Украина, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что американская сторона вновь выделила Киеву многомиллиардную помощь.

"Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они не увидят ничего, кроме смерти. Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС. Ведь миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара", – написал он.

В этой связи Медведев подчеркнул, что Вашингтон планирует получить безраздельную власть, не жалея при этом сам Киев. По его мнению, украинское контрнаступление работает сегодня безостановочно, "отправляя на убой тысячи несчастных".

Ранее зампред Совбеза заявлял, что у российской стороны достаточно сил, чтобы решить все задачи спецоперации. Политик отметил, что против РФ практически открыто воюет Североатлантический альянс.

Медведев прокомментировал визит Байдена на Украину