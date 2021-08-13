Аналитик прокомментировал высказывание депутата Рады о "Северном потоке – 2"

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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал заявление украинского депутата Олега Волошина, который отметил, что на стадии, когда строительство "Северного потока – 2" завершено на 96%, пытаться блокировать его Вашингтону можно только путем "колоссального разрыва с Германией", сообщает RT.

По словам эксперта, США невыгодно портить отношения с Германией. Он считает, что помешать строительству газопровода Штаты уже не смогут, однако американцы будут искать способы помешать вводу проекта в эксплуатацию.

Юшков отметил, что, когда Джо Байден пришел к власти в США, все ожидали, что он начнет "яростно атаковать" газопровод, но, как подчеркнул эксперт, новый президент "довольно рационально" оценил ситуацию.

"Проект фактически закончен, то есть осталось проложить несколько километров... Было понятно, что когда сделаны уже все инвестиции, когда построена большая часть газопровода, то вводить против него санкции довольно странно. Во-первых, это ударит по инвестициям европейских компаний... Во-вторых, санкции против российской стороны внутри проекта и так приняты были еще в декабре 2019 года", – сказал аналитик.

Как отметил специалист, санкции и ограничения не сработали. Он добавил, что Байден выбрал хорошие отношения с европейцами, но тем не менее США не отказывались от противодействия "Северному потоку – 2".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Германия не планирует перекрывать газопровод "Северный поток – 2", если Россия будет использовать его в качестве "геополитического оружия".

При этом уточняется, что в качестве иной меры реагирования Берлин будет способствовать расширению санкций Европейского союза в отношении Москвы, что является более сложным ответом на действия последней.

Представитель германского правительства назвал "потенциальной победой Кремля и ударом по Белому дому" тот факт, что власти ФРГ отказались перекрывать трубопровод, в случае если он будет использован в ущерб интересам Украины.