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20:49

Меркель не намерена заниматься политикой после 2021 года

политика за рубежом

20:49

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Фото: ТАСС/ EPA/CLEMENS BILAN

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не намерена заниматься активной политической деятельностью после выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году. Об этом она заявила на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung.

"Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду", – заявила Меркель.

Также она не планирует заниматься политикой на уровне ЕС. "Все посты там уже только что были распределены", – сказала канцлер ФРГ.

В конце 2018 года Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, оставшись при этом канцлером. Она намерена доработать свой четвертый срок до конца – до 2021 года.

Отвечая на вопрос о том, что ей хотелось бы прочитать о себе через 50 лет в школьных учебниках по истории, Меркель сказала: "Что она старалась".

За последнее время у Меркель случилось несколько приступов дрожи во время официальных мероприятий. Первый случай произошел 18 июня, когда она принимала президента Украины Владимира Зеленского.

Затем аналогичная ситуация произошла 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и 10 июля во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

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