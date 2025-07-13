Мерц заявил, что пошлины США нанесут удар по экспортному сектору ФРГ

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Если США введут пошлины в размере 30%, они нанесут удар по экспортному сектору Германии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

"Если это произойдет, то мы будем вынуждены задвинуть большую часть наших усилий в сфере экономической политики на второй план, потому что это затмит все остальное и нанесет удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора", – сообщил немецкий политик.

По словам Мерца, вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они намерены до 1 августа искать решение, которое усилило бы все стороны. Канцлер ФРГ считает, что в настоящее время прецеденты таких решений уже есть.

Соединенные Штаты Америки планируют со следующего месяца ввести дополнительные пошлины в размере 30% на импортные товары из стран Евросоюза. Американский президент Дональд Трамп, обращаясь к фон дер Ляйен, уточнил, что если объединение пойдет на увеличение тарифов на импорт из Штатов, то Вашингтон в ответ увеличит пошлины еще на 30%.