Захарова: тема Украины была приоритетной на встрече Лаврова и Рубио

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тема Украины была приоритетной на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре 10 июля. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Комментируя слова Рубио, что по Украине был предложен некий "новый подход", Захарова отметила, что в этом вопросе нет интриги, это является частью работы дипломатов.

Встреча Лаврова и Рубио продолжительностью 50 минут состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Стороны обсудили не только ситуацию на Украине, но и конфликт Ирана и Сирии, а также нормализацию двусторонних отношений.

После переговоров американский политик сказал, что Соединенные Штаты хотят увидеть от России дорожную карту по урегулированию украинского конфликта. Прошедший разговор с Лавровым Рубио назвал честным и важным.