Лавров заявил, что ему неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не знает о новых предложениях по зерновой сделке, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД.

"О каких-то новых предложениях мне неизвестно. Судя по всему, речь идет о том, что президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали уже давно – готовность нашу и Турции работать независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре", – уточнил Лавров.

Накануне в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что направили письмо Путину с предложениями по зерновой сделке. Среди инициатив Гутерриша, в частности, предложения по расчету через Россельхозбанк. Оно названо одной из целей письма.

В офисе генсека добавили, что российский лидер уже приступил к изучению письма.

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки