У Путина есть секретное оружие против Запада – СМИ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин делает ставку на моральный и политический упадки Запада, что является его секретным оружием в попытках сломить действующий мировой порядок. Такое мнение в статье для The Wall Street Journal высказал американский эксперт в международных отношениях Уолтер Рассел Мид.
По его словам, ставка на упадок западной цивилизации окупается для России уже больше 10 лет. Сегодня у оппонентов Москвы нет уверенности в том, что их ценности смогут объединить мир против РФ, считает Мид. Так, Китай, Индия, Бразилия и некоторые другие страны солидарности с "Большой семеркой" предпочитают сохранение торговли с Россией.
Также Мид заявил, что Россия не просто смогла пережить экономическую войну с Западом, но и нанесла ему некоторый ущерб. Например, испугавшись возможных последствий, ФРГ уже не спешит исполнять обещания увеличить расходы на оборону.
Эксперт считает, что у западной системы есть три уязвимости. В их числе – тенденция к протекционизму, снижающая экономическую привлекательность Европы и США, ценности, в том числе нетрадиционные, которые не разделяют миллиарды людей по всему миру, а также внутренние разногласия.
Ранее в Financial Times написали, что Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" проучил весь энергетический сектор Запада. По мнению издания, передача активов стране является предупреждением для производителей топлива из недружественных государств, пытающихся оперативно продать собственные активы.
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