В России утверждены параметры эксперимента по оценке качества соцорганизаций

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Российское правительство утвердило параметры проведения эксперимента по оценке качества работы организаций социальной сферы через портал "Госуслуги". Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2026 года. Он предполагает, что жители некоторых регионов после записи ребенка в детский сад или школу, посещения врача или занятия в спортивной секции будут получать электронную анкету с вопросами об организации процесса получения услуг. Качество работы необходимо будет оценить по 5-балльной шкале.

Ожидается, что возможность заполнения анкет появится с 1 января следующего года. Перечень регионов – участников эксперимента сформирует Минтруд и Минцифры до 15 июля.

Кроме регионов участниками эксперимента станут Минпросвещения, Минспорт, Минздрав, Минцифры, Минэкономразвития, Соцфонд РФ и Фонд обязательного медицинского страхования, а также федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, организации здравоохранения, школы и детсады, физкультурно-спортивные организации.

Между тем на портале "Госуслуги" может появиться функция, которая позволит пользователям получать краткую информацию о причинах отказа в предоставлении услуги.

По словам главы думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, муниципальные и региональные ведомства при отказе в предоставлении услуги отправляют автоматически сформированный ответ без объяснений. Из-за этого гражданам приходится повторно подавать заявления и связываться с ведомствами.