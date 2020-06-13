Трамп рассказал об отказе США вмешиваться в чужие конфликты

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Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты прекращают "эру бесконечных войн". С таким заявлением президент США выступил в военной академии в Вест-Пойнте, когда обращался к курсантам, передает RT.

"Каждый из вас начинает карьеру в армии в решающее время американской истории. Мы восстанавливаем основополагающие принципы, согласно которым работа американских солдат заключается не в перестраивании других стран, а в защите нашей страны от врагов", – заявил глава Белого дома.

Трамп также добавил, что в обязанности военных США не будет входить разрешение древних конфликтов в "далеких странах, о которых многие люди даже не слышали". Теперь США "будут сражаться, только чтобы побеждать", пояснил американский лидер.

Ранее Трамп рассказал о планах на случай поражения на выборах. "Конечно, если я не выиграю, то не выиграю. Я займусь другими вещами", – говорил он. Выборы 46-го президента США состоятся 3 ноября этого года.