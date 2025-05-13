13 мая, 13:30Политика
Европарламент начал расследование после поездки группы депутатов в Москву на День Победы
Фото: 123RF/ladrianhancu
Европарламент начал расследование после того, как пятеро депутатов приехали в Москву на празднование Дня Победы, где выразили несогласие с позицией Евросоюза к России. Об этом сообщил парламентарий от Кипра, видеоблогер Фидиас Панайоту в соцсети X.
Он пояснил, что вместе с четырьмя депутатами из Европарламента от Словакии, Германии и Чехии устал от бездействия европейских законодателей. По словам Панайоту, за три года конфликта на Украине ЕП не принял действенных мер для его урегулирования, к тому же снабжает Украину оружием. В знак протеста было решено отправиться в Москву на праздничные мероприятия, рассказал он.
Панайоту поделился, что в Москве с ними встретился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик вместе с тем назвал русских братьями. Он осудил войну с Россией, заявив, что это зло, и призвал уже сейчас сделать шаг навстречу и начать переговоры.
Панайоту добавил, что общее давление на политиков в Европе поможет изменить их позицию. По его словам, очень важно отдавать приоритет именно дипломатии, а не военной помощи Украине.
"Я действительно верю, что ЕС должен быть миротворцем <…> Вот почему я не хочу быть как многие политики, которые говорят, но не действуют. Я решил воплотить свои мысли в действия", – сказал он.
Ранее Володин поблагодарил парламентариев за визит в Россию, отметив их решительность и желание вести диалог. Встреча длилась более двух часов. В рамках нее они обсудили проблемы актуальной повестки, в том числе недопустимость искажения истории и сохранение памятников и мемориалов солдатам Красной Армии на территории европейских стран.
В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп выразил поддержку Владимиру Путину после ультиматума Европы. СМИ писали, что та больше не считает США надежным партнером. Теперь Европа рассчитывает действовать самостоятельно.
Москва отмечала День Победы до позднего вечера 9 мая