Фото: 123RF/ladrianhancu

Европарламент начал расследование после того, как пятеро депутатов приехали в Москву на празднование Дня Победы, где выразили несогласие с позицией Евросоюза к России. Об этом сообщил парламентарий от Кипра, видеоблогер Фидиас Панайоту в соцсети X.

Он пояснил, что вместе с четырьмя депутатами из Европарламента от Словакии, Германии и Чехии устал от бездействия европейских законодателей. По словам Панайоту, за три года конфликта на Украине ЕП не принял действенных мер для его урегулирования, к тому же снабжает Украину оружием. В знак протеста было решено отправиться в Москву на праздничные мероприятия, рассказал он.

Панайоту поделился, что в Москве с ними встретился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик вместе с тем назвал русских братьями. Он осудил войну с Россией, заявив, что это зло, и призвал уже сейчас сделать шаг навстречу и начать переговоры.

Панайоту добавил, что общее давление на политиков в Европе поможет изменить их позицию. По его словам, очень важно отдавать приоритет именно дипломатии, а не военной помощи Украине.

"Я действительно верю, что ЕС должен быть миротворцем <…> Вот почему я не хочу быть как многие политики, которые говорят, но не действуют. Я решил воплотить свои мысли в действия", – сказал он.

Ранее Володин поблагодарил парламентариев за визит в Россию, отметив их решительность и желание вести диалог. Встреча длилась более двух часов. В рамках нее они обсудили проблемы актуальной повестки, в том числе недопустимость искажения истории и сохранение памятников и мемориалов солдатам Красной Армии на территории европейских стран.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп выразил поддержку Владимиру Путину после ультиматума Европы. СМИ писали, что та больше не считает США надежным партнером. Теперь Европа рассчитывает действовать самостоятельно.