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Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе встречи с депутатами Европарламента поблагодарил их за визит в Россию. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Отмечается, что на встрече присутствовали представители Германии, Чехии, Кипра, Словакии, Болгарии и Сербии.

"Володин поблагодарил парламентариев за визит в Россию, отметив их решительность и желание вести диалог с коллегами из РФ, несмотря на позицию официальных властей ряда европейских государств", – говорится в сообщении.

В ходе встречи, которая длилась более двух часов, парламентарии обсудили проблемы актуальной повестки, в том числе недопустимость искажения истории и сохранение памятников и мемориалов солдатам Красной Армии на территории европейских стран.

Володин подчеркнул, что для депутатов, представляющих интересы своих избирателей, важно иметь возможность вести диалог со всеми коллегами, независимо от их принадлежности к какой‑либо стране или фракции.

"Встречи помогают лучше понять друг друга, вырабатывают решения важные для людей, для стран", – добавил председатель ГД.

Ранее сообщалось, что пять депутатов Европарламента приехали в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы. По словам немецких политиков от партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Михаэля фон дер Шуленбурга и Рут Фирмених, своим визитом в Москву они хотели показать необходимость диалога и обмена мнениями на всех уровнях.