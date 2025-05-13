Мирошник допустил возможность провокаций от Киева на фоне дискуссии вокруг переговоров

Фото: 123RF/mermolenko

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим может организовать новые провокации на фоне дискуссий о переговорах по урегулированию на Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что Украина может попытаться организовать провокации как на приграничье РФ, так и на своей территории, где она может попытаться выдать это как операцию под чужим флагом. По словам Мирошника, такое было и в Буче, и на территориях ДНР, которые пока под контролем киевского режима.

"У Украины есть набитая рука по организации таких кровавых событий, которые потом стараются вынести тут же на международные площадки", – отметил посол.

Возможность провокаций со стороны киевского режима нарастает вместе с напряжением, связанным с возможным урегулированием и выходом на переговорный трек, заключил Мирошник.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщал, что главными темами на переговорах по урегулированию украинского конфликта являются отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС (ЗАЭС) и вопрос доступа Украины к Днепру и Черному морю. Он уточнил, что с двумя сторонами ведутся неформальные переговоры, так как существует разница между линией фронта, расположением войск и административными границами.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил РФ и Украине, что если они оперативно не приступят к прямым переговорам, тогда Штаты "отстранятся" от этого конфликта и не будут вмешиваться в дела двух стран.