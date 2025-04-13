Захарова назвала вакханалией награждение проникшей в Курскую область журналистки

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вакханалией награждение итальянской журналистки телеканала Rai Стефании Баттистини.

Отмечается, что Баттистини вручили премию Одоардо Фокерини "За свободу прессы – 2025" за материалы с Украины и из Курской области.

"Сюрреализма всей ситуации с награждением добавляет место вручения премии. Созданный в 1942 году лагерь военнопленных в городе Фоссоли использовался итальянскими фашистами", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Представитель МИД России подчеркнула, что награждение Баттистини является "грубым и непростительным" оскорблением памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма.

"Баттистини с февраля 2022 года регулярно снимала исключительно пропагандистские материалы, целью которых было переложить ответственность за военные преступления, совершенные ВС Украины, на российскую сторону", – добавила Захарова.

МВД России объявило Баттистини в международный розыск в сентябре прошлого года.

Ранее Захарова заявляла, что Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения западных СМИ на свою территорию. По ее словам, к нарушителям применят соответствующие меры.