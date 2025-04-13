NYT: Сомалиленд хочет получить признание США в обмен на аэродром и порт

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Сомалиленд планирует получить официальное признание со стороны властей Соединенных Штатов в обмен на право арендовать взлетно-посадочную полосу и порт на территории непризнанного государства, передает The New York Times.

"Сомалиленд хочет заключить сделку с президентом (США Дональдом. – Прим. ред.) Трампом", – говорится в публикации.

Речь идет о порте, расположенном в городе Бербера на Красном море, и о взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Бербера.

Ранее сообщалось, что Трамп может признать Сомалиленд официальным государством. Сейчас Сомалиленд является непризнанным государством на территории бывшей колонии Британское Сомали. Сомалиленд несколько лет назад выпустил собственные паспорта. Они признаны восемью странами мира, среди которых Бельгия, Франция и ЮАР.