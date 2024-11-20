Independent: Дональд Трамп может признать Сомалиленд официальным государством

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Избранный президент США Дональд Трамп может признать Республику Сомалиленд официальным государством, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Independent.

По словам экс-министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, он уже обсудил этот вопрос с новоизбранным президентом. Так, отмечает Уильямсон, Трамп может признать "бывший британский протекторат в качестве официальной страны" сразу после инаугурации.

Сейчас Сомалиленд является непризнанным государством на территории бывшей колонии Британское Сомали. Сомалиленд несколько лет назад выпустил собственные паспорта. Они признаны восемью странами мира, среди которых Бельгия, Франция и ЮАР.

Между тем Трамп продолжает формировать свой будущий кабинет после победы в выборах на пост американского президента. Он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ.

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должность, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).

Также Трамп предложил главу нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта на должность министра энергетики страны, а американский инвестор Говард Латник может стать новым министром торговли.