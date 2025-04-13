Трамп заявил, что переговоры США и Ирана идут хорошо

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Переговоры США и Ирана продвигаются хорошо, как и в целом ситуация с исламской республикой. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Но это ничего не значит до тех пор, пока цель не будет достигнута", – добавил Трамп, которого цитирует ТАСС.

Непрямые переговоры Ирана и США прошли в оманской столице Маскате 12 апреля. Стороны при посредничестве главы МИД Омана обменялись мнениями правительств по поводу ядерной программы Ирана и снятия санкций США с республики.

В МИД Ирана охарактеризовали переговоры иранской и американской делегаций как конструктивные. В свою очередь, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, представлявший США на консультациях, также охарактеризовал переговоры как позитивные и конструктивные.