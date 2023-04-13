Замглавы МИД РФ заявил о рисках из-за увеличения линии соприкосновения России и НАТО

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что российская сторона наблюдает кратное увеличение рисков из-за увеличения линии соприкосновения между РФ и НАТО. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на замглавы МИД РФ.

"Если мы посмотрим на эволюцию ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе, то это как раз очень хороший пример того, как наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращен зону военного соперничества", – отметил Грушко.

Он напомнил, что Балтийскому морю изначально уделялось большое внимание из-за необходимости объединения усилий по защите окружающей среды, улучшению логистике, а также связям между людьми и безвизовому режиму. Однако после того, как страны Балтии вступили в НАТО, Альянс начал превращать этот регион в зону повышенной боевой активности.

"Началось это все в 2004 году, когда было принято решение о запуске операции по патрулированию воздушного пространства стран Альянса. Истребители стран НАТО стали перехватывать наши воздушные суда – военные и гражданские – над акваторией Балтийского моря. И, говоря по-русски, пошло-поехало", – сообщил Грушко.

По словам замглавы МИД РФ, российская сторона была очень обеспокоена подобным развитием событий, как и многие страны Североатлантического альянса.

Ранее несколько СМИ, ознакомившись с утекшими документами Пентагона, сообщали, что в зоне боевых действий на Украине присутствуют военные подразделений спецназа НАТО.

Уточнялось, что от Великобритании в зону СВО были отправлены 50 военных, от Латвии – 17, от Франции и США – 15 и 14 соответственно, от Нидерландов – один.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс, говоря о готовности углубить сотрудничество с Кишиневом, планирует создать из Молдавии полигон для геополитической конфронтации с российской стороной.

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