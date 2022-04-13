Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии

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Россия в качестве ответной меры признала персоной нон грата одного сотрудника посольства Чехии в Москве. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Послу вручена нота министерства об объявлении в качестве ответной меры persona nоn grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, которому предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что до этого чешской дипмиссии Витезслав Пивонька был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест в связи с высылкой в марте советника-посланника посольства России в Праге.

29 марта власти Чехии признали персоной нон грата одного российского дипломата. Отмечалось, что его заподозрили в шпионаже.

Дипломатические отношения между Россией и странами Запада осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

