Президент Португалии назначил досрочные парламентские выборы на 18 мая

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Глава Португалии Марселу Ребелу ди Соуза объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в стране 18 мая. Об этом сообщает издание RTP со ссылкой на слова президента.

Ди Соуза также заявил о роспуске Собрания республики – однопалатного законодательного органа. Это будут третьи парламентские выборы в Португалии за последние три года.

Президент республики выразил надежду на мирный переходный период, а также призвал к "фронтальным, но спокойным" предвыборным дебатам.

В начале марта президентские выборы состоялись в Абхазии, победу на них одержал Бадра Гунба – во втором туре выборов он набрал 54,73% голосов. Политик выразил готовность включить в свою команду представителей оппозиции для совместной реализации поставленных задач.

Гунба официально вступит в должность 2 апреля. Владимир Путин уже поздравил новоизбранного президента Абхазии с победой во время встречи с ним. По словам Путина, избирательная кампания в Абхазии шла "бурно, с эмоциями".