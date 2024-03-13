Рябков сообщил, что БРИКС сохранит свое название даже после расширения

Фото: kremlin.ru

Объединение БРИКС сохранит свое название в будущем, несмотря на расширение его состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

"У объединения в новом расширенном составе сохранится название БРИКС. Точка. Не "БРИКС-плюс", а именно БРИКС. Это бренд. Это узнаваемый, извините, торговый знак. И так будет и дальше", – сообщил он.

Рябков добавил, что БРИКС утратит свою динамику, если в объединении появятся руководящие структуры, к примеру, секретариат. В связи с этим, по его словам, подобного рода структуры объединению не нужны.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о целом ряде новых заявок, поступающих на присоединение к БРИКС. Тем не менее говорить о "второй волне" расширения пока преждевременно, добавил он.

До этого шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что заинтересованность к деятельности стран, входящих в объединение БРИКС, увеличивается, в связи с чем даже развитые страны Запада постепенно задумываются о присоединении к союзу для налаживания сотрудничества.

Новости мира: Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС