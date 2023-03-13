В кабмине пока не определили дату выступления Мишустина в Госдуме

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Дата предстоящего отчета премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме пока не определена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В правительстве уточнили, что среди обсуждаемых вариантов – 22 или 23 марта. Консультации с Госдумой по этому вопросу продолжаются.

Последний отчет кабмина состоялся в апреле 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его блестящим. По его словам, Владимир Путин неоднократно давал положительную оценку работе премьера и кабмина.

Он напомнил, что страна два года боролась с пандемией, теперь Россия борется с экономической войной, развязанной против нее.



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