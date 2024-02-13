Жительница Мариуполя скончалась после приема непроверенных иностранных препаратов

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Жительница Мариуполя Лидия Трофимова 1978 года рождения погибла после лечения артрита не прошедшими испытаний иностранными препаратами в местной больнице № 7, где на пациентах опробовали новые лекарства для исследований в интересах западных фармкомпаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына погибшей Михаила.

Он рассказал, что его мать легла в мариупольскую больницу для лечения артрита в 2012 году. Врачи сообщили ей, что у них не было необходимых лекарств, однако имелись иностранные препараты.

"У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: "Все нормально", на протяжении полутора–двух месяцев состояние было хуже, и она погибла", – рассказал Михаил.

По его словам, Лидия не подписывала никакого согласия использовать на себе непроверенные препараты, а подобных "испытуемых" пациентов было много.

Ранее сообщалось, что при восстановлении больницы № 7 в Мариуполе были найдены документы, согласно которым на пациентах психиатрического отделения больницы несколько лет проводились испытания ревматологических лекарственных препаратов для крупных западных фармацевтических компаний при содействии чиновников Украины.

В документах указано, что на пациентах психиатрического отделения испытывали препараты без названий, под кодовыми номерами. Целью испытаний была оценка эффективности препаратов в отношении пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов.