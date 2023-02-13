РФ предупредила Японию об ответе на размещение ракет у границ

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Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко предупредил, что Россия предпримет ответные меры в случае угроз для Дальнего Востока со стороны Японии.

"Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам – незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России", – передает РИА Новости его слова.

Руденко обратил внимание на то, что Япония начала активно совершенствовать свой военный потенциал, а также ведет "опасную деятельность" вблизи границ РФ.

Кроме того, совместно с Соединенными Штатами и другими государствами Япония организовала учения, в рамках которых проводятся испытания ракет.

Замминистра указал на то, что российская сторона уже не раз выражала протест Японии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема мирного договора с Японией для России закрыта. Она напомнила, что в заявлении российского внешнеполитического ведомства было сказано, что Москва не будет продолжать переговоры с Токио.

В свою очередь, издание Global Times написало, что США планируют сделать из Японии азиатскую Украину для борьбы против Китая и России. По мнению обозревателя Сун Чжунпина, эта страна считает себя западной, имеет исторический конфликт с Китаем, а также является сторонницей силовой политики. Вашингтон этими факторами сможет воспользоваться.



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