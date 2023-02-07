США планируют сделать из Японии азиатскую Украину для борьбы против Китая и России – СМИ

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США планируют сделать из Японии азиатскую Украину для борьбы против Китая и России, сообщает издание Global Times.

По мнению обозревателя Сун Чжунпина, Япония является настоящим кандидатом, чтобы стать "азиатской Украиной", так как эта страна считает себя западной, имеет исторический конфликт с Китаем, а также является сторонницей силовой политики. Вашингтон этими факторами сможет воспользоваться.

Чжунпин отметил, что Соединенные Штаты будут использовать конфликт, который происходит на Украине, и делать из России и Китая агрессоров. Это небходимо для привлечения большего числа стран Индо-Тихоокеанского региона в блок НАТО.

"Политика НАТО по расширению в Индо-Тихоокеанский регион напоминает стратегию "Осьминог". Сам блок не будет напрямую заниматься региональными делами, но его щупальца будут", – заявил обозреватель.

Китайские эксперты и ранее заявляли, что подобный подход НАТО позволит изображать из себя справедливую международную организацию.

Ранее сообщалось, что российская делегация в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав.

Франция, США и Великобритания через поставки вооружения, подготовку наемников и предоставление разведывательной информации создают все условия для "прямого вооруженного столкновения ядерных держав", заявили дипломаты.



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