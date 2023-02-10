Тема мирного договора с Японией для РФ закрыта – Захарова

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Тема мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на официальном брифинге.

Она напомнила, что в заявлении российского внешнеполитического ведомства было сказано, что Москва не будет продолжать переговоры с Токио.

"Ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящегося нанести ущерб интересам нашей страны", – сказала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил о желании Токио заключить мирный договор с Россией. По его словам, правительство страны надеется на возобновление посещения могил бывшими японскими жителями Южных Курил, так как это один из высших приоритетов Японии.

В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что через 77 лет после окончания войны не решен вопрос о "северных территориях" между Россией и Японией. Он уточнил, что нет мирного договора.

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