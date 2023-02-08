Премьер Японии заявил, что позиция Токио по островам южной части Курил не изменится

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Токио будет придерживаться своей позиции по вопросу принадлежности островов южной части Курил. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, текущая позиция японского правительства заключается в определении принадлежности четырех островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). Он также подчеркнул, что переговоры о заключении мирного договора будут продолжаться.

"И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится", – заявил Кисида.

Япония претендует на четыре острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия же считает, что острова вошли в состав СССР согласно итогам Второй мировой войны, и нынешний суверенитет РФ не подлежит сомнению.

В прошлом году МИД Японии в своем докладе обозначил Южные Курилы "незаконно оккупированной" территорией. Согласно формулировке документа, южная часть Курил является "исконной территорией Японии, которая в настоящее время незаконно оккупирована Россией".



МИД Японии обозначил Южные Курилы как "незаконно оккупированные" – СМИ

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