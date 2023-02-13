Пакистан отправил Украине десять тысяч снарядов для РСЗО "Град" – СМИ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Пакистан передал на Украину 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщает Economic Times.

Согласно материалам издания, ракеты отправили из порта Карачи в немецкий порт Эмден, откуда они впоследствии будут доставлены на Украину. Уточняется, что в прошлом месяце судоходная компания Project Shipping уже доставляла 50 тысяч боеприпасов из Карачи.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что у Украины почти не осталось боеприпасов. Об этом заявил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.

До этого польский военный корреспондент Марцин Вырвал сообщил, что киевский режим вскоре начнет испытывать нехватку снарядов. По его словам, критическая отметка снарядного голода на Украине произойдет через полгода.

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