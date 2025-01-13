Кабмин одобрил проект о штрафах до 5 млн руб за разглашение коммерческой тайны

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Правительство поддержало законопроект Минфина о повышении штрафов до 5 миллионов рублей за разглашение коммерческой и налоговой тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Штрафы коснутся и схемы ввоза в Россию товаров, которые находятся под санкциями.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Россия наладила схемы обхода западных санкций. В связи с этим новый пакет рестрикций США, направленный против энергетической сферы, не приведет к обвалу рынка.

Тем не менее парламентарий признал, что любые санкции наносят удар по российской экономике и новые ограничения, которые вводятся американской стороной, не станут исключением.