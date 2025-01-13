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У так называемого германского сценария урегулирования конфликта на Украине нет никаких шансов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

При таком сценарии Украина становится подобной послевоенной Германии, разделяясь на "ФРГ" и "ГДР". Роль первой отведена территориям, подконтрольным Киеву, а "ГДР" станут новые российские регионы, объяснил Медведев.

Подобный план, по версии зампреда Совбеза России, облегчит киевским властям переговоры с "самыми оголтелыми неонацистами", так как ФРГ, хоть и спустя годы, но "проглотила ГДР".

"В воссоединении Германии лежало желание немцев собрать свою страну, пользуясь импотенцией советских руководителей того времени. А тут как? Получается, Россия должна в будущем сдать всех своих несостоятельному "Бандеростану?" – указал Медведев в своем телеграм-канале.

В это же время сценарий подразумевает новое разделение еще одного славянского народа, о чем "даже говорить вслух неприлично", подчеркнул зампред Совбеза. Кроме того, подобный план нельзя рассматривать всерьез, так как РФ, ядерная супердержава, не будет ничего отдавать Украине, не говоря уже о воле народа и Конституции РФ, объяснил Медведев.

"Так называемый германский вариант возможен только в виде прямого присоединения остатков малороссийских земель бывшей Украины к "большой" Российской Федерации. И это понимают все", – заключил он.

Ранее в польском Минобороны признали, что украинцы устали от конфликта, а ситуация на фронте тяжелая. При этом настрой западных стран, входящих в группу по координации военных поставок Киеву, негативный. Кроме того, прошедшее 9 января заседание группы может стать последним, так как новая администрация Белого дома может изменить подход к поддержке Украины, считают в министерстве обороны Польши.

