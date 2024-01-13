Взрывы прогремели в окрестностях Киева, в Херсоне и Сумской области Украины

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы прогремели в окрестностях Киева. Об этом со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко сообщает ТАСС.

"Взрывы в окрестностях столицы", – написал Кличко.

Кроме того, сообщается о звуках взрывов в Сумской области Украины и в подконтрольном Киеву Херсоне. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ночью 11 января в Херсоне и Харьковской области также были слышны взрывы. В ночь на 10 января серия взрывов прозвучала в Харькове.

12 января в Минобороны сообщили, что ВС РФ с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара, в том числе "Кинжалами", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и пунктам дислокации ВСУ. Российские войска атаковали высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотниками.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения