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Серия взрывов прозвучала в Харькове
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Серия взрывов прозвучала в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.
"В Харькове раздалось несколько взрывов", – указано в сообщении.
8 января воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Тогда взрывы были слышны в Днепропетровске, Кривом Роге, Хмельницком, подконтрольном Киеву Запорожье, Харькове и Харьковской области.
До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве.
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