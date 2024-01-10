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Серия взрывов прозвучала в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

"В Харькове раздалось несколько взрывов", – указано в сообщении.

8 января воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Тогда взрывы были слышны в Днепропетровске, Кривом Роге, Хмельницком, подконтрольном Киеву Запорожье, Харькове и Харьковской области.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве.