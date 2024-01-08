Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Кривом Роге и Запорожье

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Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, слышны взрывы в Днепропетровске, Кривом Роге, Хмельницком, подконтрольном Киеву Запорожье, Харькове и Харьковской области.

Ранее киевский военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по месту разработки новейших ракет для украинской армии. Он добавил, что значительные потери ВПК Украины стали возможными из-за разведывательных мероприятий российской стороны.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве. Там было производство ракет, БПЛА, а также места ремонта боевой техники, хранения ракет и боеприпасов, уточнили в ведомстве.