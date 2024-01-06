СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области Украины

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В Хмельницкой области Украины были слышны несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока не комментировали ситуацию. Подробности случившегося не приводятся.

На момент публикации воздушная тревога отменена по всей территории Украины.

Ранее киевский военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по месту разработки новейших ракет для украинской армии. Он добавил, что значительные потери ВПК Украины стали возможными из-за разведывательных мероприятий российской стороны.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве. Там было производство ракет, БПЛА, а также места ремонта боевой техники, хранения ракет и боеприпасов, уточнили в ведомстве.

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