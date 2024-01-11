Взрывы прозвучали в Херсоне и Харьковской области Украины

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Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Кроме того, взрыв прогремел в городе Богодухове Харьковской области.

При этом воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась. Сирены предупреждения об угрозе с воздуха работали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В ночь на 10 января серия взрывов прозвучала в Харькове. А 8 января воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Тогда взрывы были слышны в Днепропетровске, Кривом Роге, Хмельницком, подконтрольном Киеву Запорожье, Харькове и Харьковской области.