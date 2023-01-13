В США заявили, что РФ ничего не потребовала взамен освобождения американца Дадли

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Москва ничего не потребовала взамен освобождения задержанного в РФ американца Тейлора Дадли, он был передан представителям США без каких-либо проблем, заявил отставной американский дипломат Билл Ричардсон, курирующий вопросы обмена заключенными. Об этом сообщает ТАСС.

"Это не был обмен заключенными. Россияне ничего не просили взамен. Ничего не было дано взамен", – сказал он.

По его словам, в процессе передачи Дадли представители Москвы и Вашингтона провели дискуссию, посвященную гуманитарной тематике.

12 января Ричардсон сообщил, что российские власти освободили Дадли и передали его американцам на российско-польском пограничном переходе Багратионовск – Безледы.

Ветеран ВМС США Тейлор Дадли был задержан российскими пограничниками в Калининградской области в апреле 2022 года. По данным СМИ, американец проник на территорию РФ из Польши, где участвовал в музыкальном фестивале.

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