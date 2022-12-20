В Белом доме заявили, что продолжают вести переговоры с РФ по освобождению Пола Уилана

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Американские власти продолжают вести активные переговоры с российской стороной, чтобы включить в программу обмена заключенными осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана. Об этом сообщили в Белом доме.

"Мы продолжаем вести с нашими российскими собеседниками активные обсуждения, направленные на обеспечение освобождения Пола. Я не буду вдаваться в детали этих обсуждений", – сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее издание The Washington Post написало, что Уилана могут обменять на россиянина Вадима Красикова, который отбывает наказание в Германии за убийство. Красикова признали виновным в декабре 2021 года. Его обвинили в убийстве бывшего чеченского полевого командира и соратника террориста Шамиля Басаева Зелимхана Хангошвили.

ФСБ задержала бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана 28 декабря 2018 года. По данным ведомства, в момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну.

В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже в пользу американских спецслужб. Сам Уилан свою вину не признал.

США сообщили о переговорах по освобождению Пола Уилана

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