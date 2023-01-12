В США сообщили об освобождении задержанного в РФ американца Дадли

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Российские власти освободили задержанного в РФ американского гражданина Тейлора Дадли, он уже на пути домой. Об этом сообщил бывший американский дипломат Билл Ричардсон, курирующий вопросы обмена заключенными, передает РИА Новости.

"Ветеран ВМС США Тэйлор Дадли освобожден из России сегодня, 12 января 2023 года, на российско-польском пограничном переходе Багратионовск-Безледы", – сказал он.

По словам Ричардсона, Дадли направляется на родину в сопровождении своей матери.

Сообщалось, что российские пограничники задержали Дадли в Калининградской области в апреле 2022 года. По данным СМИ, американец проник на территорию РФ из Польши, где участвовал в музыкальном фестивале.

8 декабря 2022 года Москва и Вашингтон пришли к договоренности об обмене осужденного в США россиянина Виктора Бута. Его обменяли в аэропорту Абу-Даби на отбывавшую в России срок за хранение наркотического вещества Бриттни Грайнер. Перед обменом граждане России и Америки были помилованы.

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